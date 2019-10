Partirà alle 21:00 il livello di allerta meteo annunciato nelle scorse ore sull'intero ponente ligure.

Il livello giallo si trasformerà in arancione dalla mezzanotte, vista l'importante perturbazione in arrivo sul nostro territorio.

L'allerta arancione cesserà nel corso del pomeriggio (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL BOLLETTINO COMPLETO), limitando i disagi per le attività sportive, ma il livello giallo permarrà per tutto il corso della giornata.