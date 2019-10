Calcio. Confermato per lunedì 11 novembre a Ospedaletti il Corso B22

Confermato per lunedì 11 Novembre 2019 a Ospedaletti il 5° Modulo, trattasi del corso B22 ed ha valore per il triennio 2016/2018 come Secondo Modulo II Ciclo.

Il Corso si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30 nella Sala La Piccola in Via Cavalieri di Malta a Ospedaletti, vicino alla ex stazione dei treni. Continuerà dalle 18.00 alle 19.30 presso il rinnovato Stadio Comunale 'Ciccio Ozenda'.

Il numero massimo consentito di partecipanti è di 60 allenatori e al momento c’è ancora la disponibilità di 10 posti. L'UEFA obbliga tutti gli allenatori di calcio a mantenere in efficacia il tesserino mediante un Corso D’Aggiornamento Annuale (5 ore) che potete seguire sia territorialmente che On-Line pena la possibilità di tesseramento per la Stagione 2020/2021 , anche questa volta il docente del Settore Tecnico inviato da Coverciano sarà Adriano Cadregari.

La quota d’iscrizione è di 15 € per gli ASSOCIATI AIAC 2019 e 30 € per gli altri.

E' possibile previa iscrizione/comunicazione al Presidente Stragapede partecipare al corso anche solo come Auditori , non è valido ai fini dell’Aggiornamento , ma è pur sempre un interessante e costruttivo confronto fatto tra gli addetti ai lavori .

Al termine del corso è prevista la Cena dei Mister. Per chi volesse, prenotando il posto anticipatamente sarà possibile mangiare presso la struttura polifunzionale del campo di Ospedaletti al costo di € 15.

Il menù prevede: Ravioli al ragù , Arrosto con patate, insalata, crostata e acqua.

Per ulteriori informazioni scrivere un e-mail (imperia@assoallenatori.it o aiacprovimperia@gmail.com ) o anche un sms (349.3953700 ) se si è deciso di farlo territoriale.