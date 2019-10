La Sanremese ha ripreso gli allenamenti in quel di Pian di Poma, in vista della trasferta in campionato di domenica prossima sul campo del Casale.

I biancoazzurri sono stati costretti al riposo forzato e non hanno disputato il match interno con il Borgosesia, causa allerta meteo: alla ripresa è il Direttore Generale Pino Fava a tracciare il punto della situazione in casa matuziana.