Tennis. Buona la prima a Basilea di Fabio Fognini. Il sanremese Gianluca Mager perfetto in Germania

Buone notizie in arrivo dagli indoor di Basilea e Amburgo per i due tennisti ponentini impegnati.

Fognini show. Importante vittoria per Fabio Fognini a Basilea sull'australiano Poporyn. La racchetta di Arma di Taggia si regala una vittoria importante e convincente chiudendo la prima sfida in terra elvetica con il punteggio di 6/2 6/4. Ora attende l'esito del derby serbo tra Djere e Krajinovic per conoscere il suo secondo avversario.

Mager super. Il sanremese Gianluca Mager non lascia scampo in terra tedesca al britannico Choinski e lo regola con un doppio 6/4. Esordio convincente, dopo la prima esperienza ATP a Stoccolma, per la racchetta matuziana allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo. Mager sfiderà negli ottavi di finale il vincente del match tra gli olandesi Den Zandschulp e Griekspoor.