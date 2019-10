Pallacanestro: esordio con vittoria per la formazione Under 18 del Bvc Sanremo Sea, battuto l'Alassio

Alassio-Bvc Sanremo Sea 46-48 (24-28)

Bvc Sanremo Sea: Tavanti 19, Trivieri 9, Rebaudo 2, Capodicasa, Lacognata, Barbero, Riceputi 12, Markishiq L. 6, Markishiq D., Scintu. Coach: Simone Sandel.

Esordio con il sorriso per il Bvc Sanremo Sea, che nel primo turno del campionato giovanile Under 18 si è imposto in trasferta con la Pallacanestro Alassio, al termine di una partita combattuta e molto agonistica, in cui le difese l’hanno fatta da padrone.

Il coach sanremese Simone Sandel: “Siamo stati bravi nel quarto periodo quando siamo andati sotto per la prima volta. Non abbiamo sbragato e restando uniti e concentrati alla fine l’abbiamo portata a casa. Un’iniezione di fiducia per un gruppo che si allena tanto ed è anche l'ossatura della prima squadra che mercoledì prossimo debutterà in Promozione nel derby con lo Sport Club Ventimiglia”.