Subbuteo: in partenza i giocatori del Master Sanremo per la partecipazione all'Europa League nel weekend

Partiranno dalle diverse sedi di residenza i 6 giocatori che, sabato e domenica prossimi a Lisbona, in Portogallo, difenderanno i colori del Master Sanremo all’edizione 2019 dell’Europa League di calcio tavolo, l’evoluzione del Subbuteo. Dalla città dei fiori partiranno Gianfranco Mastrantuono, Gianfranco Calonico e Carlo Alessi mentre da Malta arriverà Jason Pisani, da Milano Claudio Dogali e da Charleroi (Belgio) Jerome Heyvaert.

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Saint Vincent, in Valle D’Aosta (con il terzo posto assoluto) e del 2012 ad Atene, quella prossima sarà la terza partecipazione all’Europa League per la formazione matuziana che, anche nella stagione appena iniziata giocheranno in Serie A, la massima divisione nazionale della specialità.

I 6 giocatori sanremesi incroceranno le miniature con squadre che arriveranno agguerrite da tutta Europa: AS Hennuyer (Belgio), Proteas Athens e Scarlet Battalion (Grecia), Moralzarzal, Ciudad de Murcia e Turia 1981 (Spagna), Maio Tires, Sporting CP e Belenenses (Portogallo), Europa FC (Gibilterra), Mortellito Barcellona, Salernitana, Leonessa 2004 Brescia e Stella Artois Milano (Italia) Phoenix (Austria), Attard e Valletta Lions (Malta) Glasgow (Scozia), Wolverhampton (Inghilterra), Puylaurens (Francia) e Schwalbach (Germania).

Sempre in tema di tornei da segnalare che, nello scorso weekend il giocatore belga del Master Sanremo, Jerome Heyvaert, si è aggiudicato la Coppa del Belgio. Percorso netto per lui con la vittoria in finale contro Olivier Pere (1-0).

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si svolgerà con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT e dell’hotel Alexander di corso Garibaldi. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it.