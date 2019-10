Tennis: presentata ieri a Milano dal direttore Franulovic l'edizione 2020 del Rolex Monte-Carlo Masters

E’ stata presentata ieri a Milano dal direttore del torneo Zeljko Franulovic, a Palazzo Guireconsulti vicino al Duomo, la prossima edizione del Rolex Monte-Carlo Masters dell’aprile 2020, primo torneo europeo del circuito Atp Masters 1000.

Il torneo, organizzato da Smett (Monegasque Company for the Exploitation of the Tennis Tournament), si svolgerà dall’11 al 19 aprile sui campi in terra battuta del Country Club. “Guardo con grande interesse i buoni risultati del tennis italiano – ha detto Franulovic - guidato da Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Sin dal nostro torneo, Matteo ha avuto una stagione eccellente, arrivando alle semifinali degli US Open. Per non parlare del giovane e promettente talento italiano Jannik Sinner”.

Il via al torneo verrà dato venerdì 10 aprile 2020, alla presenza di Fabio Fognini, vincitore dello scorso anno, con il sorteggio del tabellone finale. Fognini, lo ricordiamo, ha ottenuto il suo primo titolo in un Atp Masters 1000, battendo in due set (6-3, 6-4) in una finale senza precedenti, il serbo Dusan Lajovic.