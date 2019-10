Calcio, Eccellenza. Imperia, il grande ex Giacomo Fazio non si fida dell'Alassio FC: "Squadra difficile da affrontare. Un ricordo positivo? Quella rete contro il Campomorone..."

Domenica pomeriggio la capolista Imperia sarà di scena al 'Ferrando' contro un Alassio FC in crescita dopo gli ultimi 180 minuti di gioco, dove i gialloneri hanno collezionato quattro punti.

Grande ex. Uno stadio che conosce molto bene il giovane difensore neroazzurro Giacomo Fazio, che torna da ex ancora una volta in quella che è stata la sua casa.

Giacomo, domenica sfidate l'Alassio FC e per te non sarà una partita come le altre: come valuti il loro inizio stagione? "L'Alassio è una squadra diversa rispetto all'anno scorso, ha fatto molti acquisti ed è molto difficile da affrontare. Ma basta vedere la partita ad inizio anno in Coppa Italia contro di noi".

Ci sveli un ricordo positivo e uno negativo della tua esperienza in giallonero? "Un ricordo positivo in giallonero? Sicuramente il primo in goal in Prima Squadra nello scontro diretto contro il Campomorone. Ricordi negativi non ne ho, anche perché in quella stagione mi sono trovato benissimo".

Ti aspettavi da parte vostra un inizio così importante? "Siamo una squadra forte costruita per salire. Abbiamo iniziato alla grande, ma non abbiamo ancora fatto niente e siamo solo alla settima giornata".

Siete al momento la squadra da battere? "Essendo primi in classifica penso che tutti vogliano superarci. Siamo ancora all'inizio ed è presto per dire se siamo la squadra da battere".