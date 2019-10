Calcio, Promozione. Camporosso verso il derby contro il Taggia. Ritorno al passato per mister Carmelo Luci: "Giallorossi costruiti per vincere. Sarà una partita difficile ma stimolante"

Non sarà una partita come le altre quella di domenica pomeriggio contro il Taggia per mister Carmelo Luci.

Il suo Camporosso, dopo lo stop nel recupero sul campo del Ceriale, è in attesa del big-match interno contro quei giallorossi allenati dal tecnico rossoblu nella stagione 207/2018: a Rivierasport.it il mister analizza il derby e torna sullo stop di mercoledì sera.

Mister Luci, domenica arriva un Taggia in grande forma: "Il Taggia è una squadra costruita per vincere insieme alla Sestrese, ma per noi sarà una sfida difficile e allo stesso tempo stimolante. Vogliamo fare la nostra partita, giocheremo ogni match con la consapevolezza di rimanere in questa categoria".

Facciamo un passo indietro sulla sconfitta di Ceriale: cosa non ha funzionato? "A Ceriale avevamo iniziato molto bene, andando per due volte in vantaggio. Poi abbiamo regalato due goal, anche se nel secondo tempo due clamorosi arbitrali hanno condizionato in maniera pesante la partita. Vogliamo archiviare questa sconfitta andando avanti e guardando a domenica".

Nonostante le tante assenze la sua squadra non molla mai: è soddisfatto? "Sono stra contento di quello che i miei ragazzi stanno facendo, perchè in ogni partita stiamo lottando e giocando bene. Nonostante abbiamo parecchie assenze i ragazzi si stanno applicando al massimo".