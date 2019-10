Calcio, Promozione. I direttori di gara per la 7a giornata: Di Maria di Chiavari per Camporosso-Taggia. Varazze-Ceriale affidata all'imperiese Del Panta

Tutto pronto per una domenica importante nel campionato di Promozione, che manda in campo le sue squadre per la settima giornata.

A dirigere il derby tra Camporosso e Taggia sarà Di Maria Di Chiavari, mentre Bragno-Serra Riccò e Varazze-Ceriale sono state affidate a Ciprian Cacazu di Albenga e Del Panta di Imperia.

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 7^GIORNATA

BRAGNO-SERRA RICCO': Ciprian Cacazu di Albenga (Storace e Bisio di Novi Ligure)

CAMPOROSSO-TAGGIA: Di Maria di Chiavari (Vigne e Massa di Chiavari)

DIANESE&GOLFO-ARENZANO: Bardini di Savona (Lazzaro di Imperia e Mamberto di Albenga)

LEGINO-LOANESI: Sanguinetti di La Spezia (Davico e Musante di Genova)

PRAESE-CELLE LIGURE: Isnardi di Albenga (Conio e Nigro di Genova)

SESTRESE-VIA DELL'ACCIAIO: Tanzella di La Spezia (Angelotti e Nista di La Spezia)

VARAZZE-CERIALE: Del Panta di Imperia (Colella e Ferlito di Imperia)

VENTIMIGLIA-VELOCE SAVONA: Vitale di Savona (Angelov e Doci di Savona)