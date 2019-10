Volley femminile. Bordivolley, nel fine settimana spiccano le sfide per Prima Divisione e under 16

In casa Bordivolley si comincia a fare sul serio, con le varie compagini bordigotte pronte a scendere in campo per un fine settimana intenso: analizziamo i match delle squadre biancoazzurre.

Prima Divisione femminile. Il fine settimana è inaugurato dalla trasferta della squadra che milita nella Prima Divisione femminile. Il 'Bordy Errepì' sarà di scena alle ore 21.00 sul parquet della NLP Sanremo 'El Billi', presso il Mercato dei Fiori di Bussana.

Under 16 femminile. Per la prima giornata di campionato domenica esordisce la squadra del 'Bordy D&D studio' targata under 16 femminile. Le giovani bordigotte, presso la palestra Conrieri di Bordighera, affronteranno le sanremesi della NLP Sanremo 'Cascoshop'.