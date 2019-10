Volley femminile. Nel campionato di Serie C la NLP Sanremo è chiamata alla grande prova: c'è la quotata Volley Genova Vgp

Il fine settimana per le formazioni femminili di volley che partecipano ai campionati di Serie C e Serie D

Il prossimo fine settimana mette sul piatto quattro sfide molto interessanti per quanto riguarda le squadre della nostra provincia impegnate nei campionati femminili di Serie C e Serie D di volley.

Serie C femminile. Sabato scenderanno in contemporanea in campo la NLP Sanremo e il Riviera Volley Sanremo 'Grafiche Amadeo. Le prime vanno a caccia del colpo tra le mura amiche contro la quotata Volley Genova Vgp, mentre le seconde saranno impegnate in quel di Sarzana contro il Lunezia: inizio alle ore 18.00.

Sabato 26 ottobre: NLP Sanremo-Volley Genova Vgp (ore 18.00)

Sabato 26 ottobre: Lunezia Volley-Riviera Volley Sanremo 'Grafiche Amadeo' (ore 18.00)

Serie D femminile. In questa categoria sabato sera la NSC Imperia vuole proseguire il buon avvio ospitando l'Iglina Albisola, a quota tre punti in classifica come le rossoblu camilline (ore 21.00). Domenica sarà trasferta a Quiliano per la Maurina Strescino Imperia alle ore 18.00.

Sabato 26 ottobre: NSC Imperia-Iglina Albisola (ore 21.00)

Domenica 27 ottobre: Quiliano Volley-Maurina Strescino Imperia (ore 18.00)