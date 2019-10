Freccette: nel Campionato Four, continua a punteggio pieno la marcia dei Werder Diabolik

Campionato FOUR al giro di boa, con la disputa della sesta giornata ha preso il via il girone di ritorno. Continua a punteggio pieno la marcia dei Werder Diabolik, vittoriosi di misura per 6 a 5 sui Green Planet Steel, guidati da un ispirato Antonio Di Perna “Totino” autore di tre vittorie. Fanno un balzo in avanti i Diabolik vittoriosi per 7 a 4 sui Green Planet Dart e si assestano in terza posizione. Vittoria anche per i Serial Killer’s di Albenga che in quel di San Lorenzo regolano con un netto nove a 2 i Bastardart’s e continuano a tallonare la capolista a solo due punti.



Classifica dopo la 6° Giornata

Per la speciale classifica riservata ai giocatori rallenta la sua corsa ma mantiene comunque la prima posizione Nikolas Hohenester, seguono Thomas Hohenester e Antonio Di Perna, completano la cinquina Davide Ferrua e Giorgio Urso.

Ora il Campionato si prende una settimana di pausa in concomitanza con il ponte festivo del prossimo week end, anche in previsione della trasferta a Torino per la prima prova nazionale del 3 novembre, si riprenderà con la 7° Giornata venerdì 8 Novembre con i seguenti incontri: Serial Killer’s – Diabolik / Green Planet Dart – Green Planet Steel / Werder Diabolik – Bastardart’s.