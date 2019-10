Calcio, Juniores Nazionali, 7a giornata. Sanremese, servono i tre punti per la svolta: è sfida al Chieri

Il campionato Juniores Nazionale mette sul piatto una giornata numero sette molto interessante, dove vedrà le compagini ponentine protagoniste.

La Sanremese non sta attraversano un momento facile e la classifica lo dimostra. I biancoazzurri ospitano oggi pomeriggio a Pian di Poma il Chieri, compagine torinese che ha il doppio dei punti in bottino dei matuziani: servono i tre punti per la svolta. Il Savona, raggiunto il terzo posto della graduatoria in coabitazione, ospita il Borgosesia, mentre per il Vado è trasferta in terra lombarda sul campo del Milano City secondo della classe.

Le altre partite. La capolista Fossano ospita la Lavagnese, mentre per Legnano e Bra ci sono gli esami Castellanzese e Ligorna da superare in casa e trasferta. Chiudono questo turno di campionato le trasferte di Arconatese e Casale sui campi di Inveruno e Verbania.