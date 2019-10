Calcio, Juniores Regionale d'Eccellenza, 7a giornata. Imperia, caccia ai tre punti contro il Varazze

Il campionato Juniores Regionale d'Eccellenza mette sul piatto un'interessante giornata numero sette, dove può capitare di tutto: analizziamo il programma del pomeriggio.

L'Imperia vuole tornare alla vittoria e risalire la classifica. A Pontedassio (ore 16.30) i neroazzurri ospitano il Varazze, compagine savonese da non sottovalutare. Occasione importante per la capolista Cairese che ospita il Molassana per restare da sola in testa (ore 15.30), mentre è derby ponentino tra Finale e Pietra Ligure (ore 15.30).

Altro derby interessante quello tra Ceriale e Albenga (ore 15.30), mentre nel genovese spicca la sfida tra Genova Calcio e Campomorone Sant'Olcese (ore 16.45). Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Arenzano e Vallescrivia contro Serra Riccò (ore 15.00) e Sestrese (ore 16.45).