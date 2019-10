Calcio, Promozione. Dianese&Golfo a caccia della prima vittoria. Falzone carica l'ambiente: "L'Arenzano? In questo momento dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita"

Domani pomeriggio la Dianese&Golfo ospita l'Arenzano, una sfida insidiosa contro un quotato avversario che ambisce al grande salto di categoria.

Alla vigilia, a caricare l'ambiente in casa giallorossoblu è il difensore Denis Falzone: "Non è stato assolutamente un felice inizio per noi, ma a mio parere è mancata un po' di convinzione nei nostri mezzi. Siamo una squadra molto giovane che si deve mettere in testa che possiamo dire la nostra contro tutti, ma bisogna volerlo.

Falzone guarda alla sfida di domani pomeriggio: "L'Arenzano? In questo periodo non ci sono avversarsi migliori o peggiori, volendo uscire da questa situazione, dobbiamo scendere in campo e fare la nostra partita per tutti i 90 minuti. Io insieme a tutta la squadra stiamo lavorando bene e con tanta voglia dal 31 luglio, è arrivato però il momento di fare tutti quel qualcosa in più: vincere aiuta a vincere".