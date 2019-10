Calcio, Seconda Categoria A. Atletico Argentina, debutto scivoloso. Maiano non si fida del San Bartolomeo Cervo: "Questo match può regalare delle insidie, ma confido sul nostro entusiasmo"

SECONDA CATEGORIA/A: ASPETTANDO... SAN BARTOLOMEO CERVO-ATLETICO ARGENTINA

L'Atletico Argentina debutta domani nel campionato di Seconda Categoria, visto che la prima giornata i rossoneri sono stati a guardare, causa allerta meteo che ha fatto scattare la chiusura dello 'Sclavi' e di conseguenza rinviare la sfida con il San Filippo Neri.

"Partita che può regalare delle insidie". In casa rossonera c'è grande voglia di iniziare la stagione, con il match sul campo del San Bartolomeo Cervo (campo sportivo di Cervo, ore 18.00) che riserverà delle trappole a Franzone e compagni. Alla vigilia avverte i suoi ragazzi mister Christian Maiano: "Ci aspettiamo un avversario che avrà tanta voglia di giocare e di iniziare al meglio questo campionato. Ci vorrà la massima determinazione e il massimo rispetto da parte nostra. Questa partita può regalare tutte le insidie di una prima di campionato, ma confido molto sul nostro entusiasmo e sulla voglia di fare bene".

"Rovella al FCD Santo Stefano? Se Davide sta bene..." Maiano commenta l'ormai imminente arrivo di Davide Rovella al FCD Santo Stefano, un giocatore che il mister ha allenato nella scorsa stagione al Taggia: "Se Davide sta bene e si allena con continuità è ancora uno dei bomber più importanti e decisivi in circolazione, uno dei giocatori capaci di incidere e spostare gli equilibri. Sono contento per lui che vada in un ambiente che lo apprezza".