Calcio, Seconda Categoria A. FCD Santo Stefano, ora si fa sul serio. Litardi tra Villanovese e l'argomento Rovella: "Partita più alla nostra portata. Davide? Sarebbe un grosso colpo"

SECONDA CATEGORIA/A: ASPETTANDO... FCD SANTO STEFANO-VILLANOVESE

Il colpo Davide Rovella ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente del FCD Santo Stefano, la nuova compagine del ponente che ha esordito con una pesante sconfitta nel campionato di Seconda Categoria.

"Partita più alla nostra partita". Domani pomeriggio ai Piani di Imperia (calcio d'inizio, ore 14.30) arriva la Villanovese e c'è da dimenticare lo stop con l'Oneglia Calcio. Di questo ne è consapevole alla vigilia mister Eros Litardi: "La partita di domani è sicuramente importante come tutte le altre - sottolinea il tecnico - e probabilmente sarà un match più alla nostra portata rispetto alla corazzata Oneglia. Purtroppo siamo ancora in ritardo di condizione fisica ma credo che i ragazzi per riscattarsi daranno tutto quello che hanno e anche di più".

Litardi dribbla l'argomento Rovella,grande colpo della società, anche se il mister è pronto ad abbracciarlo: "Rovella? Bisogna parlarne con la società - evidenza Litardi - ma certo che se arrivasse sarebbe un grosso colpo. Stiamo parlando di un giocatore di almeno tre categorie superiori".

Per la sfida contro la Villanovese Litardi non avrà a disposizione Nepita, ma si proveranno a recuperare Neglia e Ginatta per difesa e attacco.