Pallavolo: nel 1° turno di Campionato di prima divisione, vittoria del Volley Team Arma Taggia Biesse Ceramiche (foto e video)

Esordio vincente ma non convincente, nel campionato di Prima Divisione, per il VTAT Biesse Ceramiche che riesce ad imporsi tre set a zero contro le imperiesi della NSC Volley Imperia ma la prestazione delle ragazze di Arma di Taggia nel complesso non è soddisfacente.

I parziali: 25-17, 25-19, 25-23.



"Non sono contento di questa partita - commenta coach Biagio Di Mieri - paradossalmente quando hanno giocato contro la Maurina nel campionato under 18 hanno dato molto di più sia in termini tecnici che tattici invece questa sera erano troppo timorose e bloccate. Il risultato non mi interessa ma preferisco guardare alla prestazione in se anche perchè questa sera è andata bene e abbiamo vinto ma quando trovi formazioni più organizzate non va sempre bene quindi dobbiamo prepararci a quei momenti e trovare la tranquillità d'animo che ci fa giocare e stare bene in campo".



Video sintesi: