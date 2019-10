Don Quique Padel Imperia/Tennis Club Dolceacqua al sesto posto della European Cup Of Padel

C’è spazio anche per il Don Quique Padel Imperia nell’avventura vissuta a Valencia dai giocatori del Tennis Club Dolceacqua. Il giovane ma già ambizioso sodalizio imperiese ha partecipato, infatti, insieme ai cugini di Dolceacqua all’edizione 2019 del Campionato Europeo per club di padel, conclusosi oggi a Valencia con un prestigioso sesto posto.



I colori del capoluogo sono stati brillantemente difesi da Giovanni Fornaro, giocatore emergente della specialità nonché maestro federale. La squadra nostrana si è confrontata in terra di Spagna con altre quindici formazioni provenienti da tutta Europa ed anche dalla vicina Africa. Nel girone eliminatorio il team italiano ha avuto la meglio sui portoghesi del Casas Prime Star nonché sugli egiziani del Padel Pod Academy per poi cedere dinnanzi ai francesi del Tennis Club Le Mas. Nella fase successiva la formazione imperiese, forte dei vari Matteo Savoldi, Simone Golia e del nostro Fornaro, si è imposta sul team della Repubblica di Andorra il Caldea Sports Thermal Club per poi arrendersi nella finale del quinto e sesto posto. E’ la conferma dell’ottimo livello raggiunto dai circoli della nostra provincia in uno sport divenuto rapidamente popolare tra i giocatori di tennis ed anche tra una nutrita schiera di esordienti del mondo della racchetta.



Ora per tutti gli appassionati il prossimo appuntamento è rappresentato dai Campionati Europei per squadre nazionali, in programma a Roma la prossima settimana.