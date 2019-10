Calcio, Eccellenza, 7a giornata. Alassio FC, c'è la capolista Imperia. Albenga all'esame Rivasamba

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una settima giornata tutta da seguire, con sfide importanti: potrete seguire tutto sul Live score su Rivierasport.it e Svsport.it alle ore 15.

La capolista Imperia farà visita ad un Alassio FC in ripresa e autore di quattro punti negli ultimi 180 minuti di gioco. Trasferta non semplice per i neroazzurri che dovranno guardarsi le spalle, visto che il Sestri Levante ha sulla carta un match semplice contro il Campomorone Sant'Olcese.

L'Albenga dovrà superare l'esame Rivasamba tra le mura amiche, che fa iniziare una settimana intensa per i bianconeri visto le tre sfide in sette giorni. In questo turno di campionato spicca il derby ponentino tra Pietra Ligure e Ospedaletti, mentre sono due match esterni insidiosi in terra genovese per Cairese e Finale contro Angelo Baiardo e Finale.

Nel genovese derby molto interessante quello tra Genova Calcio e Rapallo/Rivarolese, dove gli ospiti non possono già sbagliare. Chiude questo turno il campionato il match tra Athletic Club Liberi e Molassana.