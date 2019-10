Calcio, Eccellenza. Imperia, poker all'Alassio FC e primo posto confermato

ECCELLENZA - 7^GIORNATA -

ALASSIO FC-IMPERIA 2-4

Reti: 18'Minasso (I) 28'Capra (I, rigore) 34'Roda (A) 48'Franco (A) 71'Guarco (I) 83'Sassari

Alassio FC (4-3-3): Pastorino; Franco, Eretta, Puddu, Taku; Campagna, Barison, Di Lorenzo; Roda, Lupo, Esposito. A disposizione (Colombo, Costamagna, Diaconu, Basso, Greco, Mombelloni, De Luca, Giraldi, Farinazzo). Allenatore: Cattardico

Imperia (4-3-3): Trucco; Fazio, Guarco, Virga, Padoan; Giglio, Sancinito, Martelli; Capra, Boggian, Minasso. A disposizione (Meda, M. Carletti, Manitto, Sassari, Pellegrino, Nastasi, Risso, L. Carletti). Allenatore: Lupo

Arbitro: Noce di Genova (Del Genio di Genova e Frunza di Novi Ligure)

Note: espulsi al 45' Taku (A) e Capra (I); al 65'Farinazzo (A)

2°TEMPO

83' GOOOOOOL! Sassari chiude il match con il poker neroazzurro

71' GOOOOOOL! Imperia di inuovo in vantaggio con Guarco: prima rete in neroazzurro per l'ex Savona

65' ESPULSO nell'Alassio FC Farinazzo

48' GOOOOOL! Il giovane Franco pareggio i conti

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alassio FC in dieci uomini: espulso Taku. Rosso anche per Capra

34' GOOOOOOL! Alassio FC in rete con Roda

28' RIGORE per l'Imperia e Capra realizza il radoppio

18' GOOOOOOL! Minasso porta in vantaggio l'Imperia

1' Al via la sfida tra Alassio FC e Imperia

Buon pomeriggio e benvenuti al racconto della sfida tra Alassio FC e Imperia, match valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza: squadre in campo al 'Ferrando'.