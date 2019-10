Calcio, Eccellenza. Imperia, vittoria e primato confermato. Ma è un Lupo arrabbiato: "Dovevamo gestire meglio il 2-0. L'espulsione di Capra? Fortemente penalizzati da questa decisione"

L'Imperia si conferma in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza a più tre punti sul Sestri Levante, grazie alla vittoria sul campo dell'Alassio FC per 2-4.

Nel post partita ecco a Rivierasport.it l'analisi di un mister Alessandro Lupo anche un po' arrabbiato con i suoi giocatori: "Nonostante la vittoria sono un po' arrabbiato, perchè sul 2-0 dovevamo gestire diversamente questo vantaggio andando anche a cercare la terza rete. Non ci siamo riusciti facendo riaprire la partita all'Alassio con un nostro errore".

Il tecnico commenta l'espulsione di Capra: "L'espulsione di Capra? Io degli arbitri non mi lamento mai, ma l'espulsione che ha subìto Edo oggi è incredibile visto che non ha fatto nulla... Lo perdiamo per la prossima partita e questo è un danno. Ci sentiamo fortemente penalizzati da questa decisione".

Sassari entra dalla panchina e segna, fattore importante in casa neroazzurra visto che capita per terza volta in stagione: "Sono contento per Sassari che è entrato con la testa giusta, anche se la partita andava chiusa prima: niente è scontato, ci serve concentrazione per capire che dobbiamo andare a mille all'ora anche se siamo avanti due due reti".