Calcio, Prima Categoria, 3a giornata. Soccer Borghetto, occasione importante. Il Pontelungo vuole cancellare lo zero

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una terza giornata di campionato dai mille contorni con match che possono già regalare molte cose in una classifica corta e falcidiata dai tanti match da recuperare: analizziamo il turno che potrete seguire nel Live score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 14.30.

Il Soccer Borghetto ha una grande occasione in casa contro la Carlin's Boys, con i biancorossi che possono sfruttare il turno interno per restare in testa ma da solo, vetta momentaneamente al Millesimo dopo l'1-1 in casa di ieri con l'Olimpia Carcarese. Fari puntati anche sul Pontelungo, che dopo due sconfitte consecutive vuole cancellare lo zero in classifica: granata sul campo dell'Altarese.

L'Area Calcio Andora ospita un Don Bosco Valle Intemelia a caccia della prima vittoria, il Quiliano&Valleggia non vuole sbagliare contro il Borghetto, mentre il Baia Alassio è di scena sul campo dello Speranza Savona. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Aurora e Letimbro.