Calcio, Promozione, 7a giornata. Il clou è Camporosso-Taggia. Per Bragno e Ceriale ostacoli Serra Riccò e Varazze

Il campionato di Promozione mette sul piatto una settima giornata molto interessante e con sfide tutte da seguire: analizziamo questo turno di campionato che potrete seguire sul Live score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Il clou di giornata è nell'imperiese con il derby tra Camporosso e Taggia, un match che si annuncia aperto e dai mille contorni su un campo difficile per i giallorossi, sempre vincenti e con due partite in meno. Da seguire c'è la sfida della capolista momentanea Varazze che ospita un Ceriale in ripresa. La Sestrese va all'attacco della vetta ospitando il Via dell'Acciaio.

Il Bragno dovrà superare in casa l'ostacolo Serra Riccò, avversario che in questo inizio di stagione si è rivelato insidioso per qualsiasi avversario. Sempre tra le mura amiche è vietato sbagliare per il Legino che ospita il fanalino di coda Loanesi.

Sfide interne anche per Dianese&Golfo e Ventimiglia a caccia della prima vittoria in campionato: granata e giallorossoblu ospitano Veloce Savona e Arenzano. Chiude questo turno di campionato la trasferta del Celle Ligure sul campo della Praese.