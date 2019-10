Calcio, Promozione. Ventimiglia-Veloce Savona 4-0: il racconto del match nella cronaca di Pino Fedrighi

PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-VELOCE SAVONA 4-0

Prima vittoria stagionale per il Ventimiglia che supera con largo punteggio la Veloce per 4-0 con due gol per tempo.Dopo i primi 15', la squadra è parsa un po' contratta, tantochè sono proprio gli ospiti a rendersi più pericolosi nel primo quarto d' ora con le conclusioni di Colombino all'8', Damonte ,all'11', e Zuloaga in due occasioni, colpendo la traversa al 15'.

Il Ventimiglia, si mette in evidenza al 18' con Ventre che palla al piede in verticale supera avversari ma non il portiere ospite Cerone che gli si oppone respingendo in corner.Al 22', Rea A. con tiro arquato cerca l'angolo lontano, ma Cerone respinge.Al 28', Rea A., incuneandosi fra due avversari in area, viene atterrato da Leone.

L'arbitro, ben appostato, assegna il rigore ai frontalieri che Ventre trasforma spiazzando Cerone.Al 41', il raddoppio causato da un retropassaggio di Troia che favorisce nella circostanza Salzone che intuisce tutto e s'invola verso l'area savonese aggirando il portiere in uscita e da posizione decentrata infila in rete sul secondo palo.

Nel finale di tempo, brivido nell'area locale: una indecisione fra portiere e difensore, rischia di riaprire la gara; il Ventimiglia, si salva rinviando sulla linea di porta .Nella ripresa, c'è solo il Ventimiglia. Al 55',Ventre spreca a porta vuota su assist di Salzone Al 70', la Veloce rimane in 10, per l'espulsione di Zuloaga e per il Ventimiglia, si aprono varchi per le proprie incursioni. Al 73', la terza rete con Rea A. ben lanciato da Ventre.

Lo stesso Ventre, si trova a tu per tu con il portiere Cerone che però gli chiude lo specchio della porta all'82'.Al 87', ci prova anche il giovane Sparma, il cui tiro è deviato in corner dal portiere. C'è tempo per la quarta rete, al 92' con Scappatura a sugellare, finalmente, una giornata felice.

La squadra , nell'insieme ha denotato dei buoni progressi che andranno confermati nei prossimi incontri.