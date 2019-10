Calcio, Seconda Categoria A. FCD Santo Stefano, prima vittoria firmata Lucio Di Clemente: "Le mie reti dedicate a tutto l'ambiente"

Prima vittoria nella sua storia iniziata da breve per il FCD Santo Stefano che supera in rimonta per 2-1 la Villanovese.

Una vittoria formata dalla doppietta di Lucio Di Clemente, esperto bomber che ha risolto la pratica savonese. Nel post partita a Rivierasport.it ecco le dichiarazioni del match winner:

"Questa è una vittoria importante - sottolinea l'attaccante - perché ci dà morale per affrontare un campionato dove non vogliamo essere solo una comparsa. I goal li dedico alla società e ai miei compagni di squadra che credono tantissimo in me. Ma un'altra dedica va anche a tre miei amici che mi incitano a non mollare nonostante l'età: Roberto, Massimo e Kamel.

I sette goal presi domenica scorsa sono solo un ricordo che ci aiuterà a crescere".