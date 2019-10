Calcio, Serie D, 9a giornata. Sanremese nella tana del Casale per dare la giusta continuità (ore 14.30)

La Sanremese è di scena oggi pomeriggio sul campo del Casale (ore 14.30, arbitro Perri di Roma 1), in una sfida scivolosa e da prendere con le molle.

I biancoazzurri giocheranno tre partite in una settimana e dovranno dosare le forze per realizzare qualcosa di importante e mettere nel mirino la vetta della classifica. I nerostellati si sono ripresi dopo un avvio lento e hanno raggiunto quota 12 punti in classifica, alla pari dei matuziani che hanno però il match con il Borgosesia da recuperare.

Nel Monferrato il mister dovrà fare a meno del bomber Lo Bosco e potrebbe mettere in campo, nel suo consueto 4-3-1-2, questo undici: Caruso in porta; Gerace, Bregliano, Gagliardini, Pici in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Colombi e Scalzi.