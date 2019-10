Calcio, Serie D. Sanremese, una domenica sfortunata: biancoazzurri cadono a Casale di misura

SERIE D - 9^GIORNATA -

CASALE-SANREMESE 2-1

Reti: 19' 55' (rigore) Di Lernia (C) 83'Colombi (S)

Casale (4-3-3): Rovei; Bianco, Cintoi, Pinto, Villanova; Mullici, Vecchierello (80'Brugni), Poesio; Di Lernia, Mair (76'Cappai), Coccolo. A disposizione (Tarlev, Bytyci, Provera, Petrillo, La Mesta, Miello, Buglio). Allenatore: Buglio

Sanremese (4-3-1-2): Morelli; Gerace (86'Pellicanò), Bregliano, Gagliardini, Pici; Demontis, Taddei. Likaxhiu (55'Maggi); Spinosa (55'Vitiello); Colombi, Scalzi. A disposizione (Caruso, Brizio, Scarella, Manes, Fenati, Martini). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Perri di Roma 1

Note: espulso al 32' Bregliano (S) per doppia ammonizione. Ammoniti Cintoi, Mair e Pinto (C); Taddei e Demontis (S)

2°TEMPO

97' E' finita: il Casale supera la Sanremese per 2-1

93' Clamoroso palo di Vitiello che va ad un passo dal pareggio per la Sanremese

85' Morelli para su Poesio ed evita la rete per il Casale

83' GOOOOOOL! La Sanremese la riapre con Colombi che si fa parare il rigore da Rovei ma sulla ribattuta è abile ed insacca

75' Occasione per Scalzi che va vicino alla rete

73' Vitiello ci prova, ma il portiere di casa respinge

70' Poesio sfiora la terza rete per il Casale: giornata storta per la Sanremese

57' Sanremese vicina alla rete con Colombi

55' GOOOOOOL! Il Casale raddoppio con Di Lernia su rigore

53' Mair ci prova ma non è preciso

47' Coccolo sfiora il raddoppio per il Casale

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Casale in vantaggio sulla Sanremese per 1-0, ma biancoazzurri in dieci uomini

35' Prima vera palla goal per la Sanremese che sfiora il pareggio con Spinosa

32' ESPULSO Bregliano per somma di ammonizioni: si mette in salita per la Sanremese

25' Sanremese stordita dallo svantaggio e Poesio sfiora il raddoppio

19' GOOOOOOOL! Straordinaria punizione del Casale che con Di Lernia passa in vantaggio sulla Sanremese

9' Casale vicino al vantaggio con un tiro di Poesio

6' Ancora Casale pericoloso con Mair, ma l'attaccante di casa non è preciso

3' Inizio di marca nerostellata con la conclusione a lato di Vecchierelli

1' Inizia la partita tra Casale e Sanremese

Buon pomeriggio e benvenuti al racconto del match tra Casale e Sanremese, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie D: tra pochi minuti le squadre scenderanno in campo al 'Natan Palli'.