Formula 1. Verstappen retrocesso di tre posizioni, è pole per Leclerc a Città de Messico!

AGGIORNAMENTO 00:40: prima fila tutta Ferrari a Città del Messico dopo la retrocessione di tre posizioni in griglia per Max Verstappen: il pilota olandese non ha infatti rispettato la bandiera gialla a seguito dell'incidente di Bottas, dando il via libera alla sanzione dei commissori. Scala in pole position, quindi, Charles Leclerc, affiancato da Sebastian Vettel.

È Max Verstappen con la Red Bull ad aggiudicarsi una qualifica del GP del Messico di Formula 1 molto tirata e con un finale thriller.

L'ultimo tentativo del Q3 viene annullato da Bottas che finisce a muro all'ultima curva, con il solo Leclerc che aveva completato l'ultimo tentativo ma senza migliorarsi, perchè il monegasco ha commesso un errore nell'ultimo settore.

E allora tempi congelati al primo tentativo del Q3 con la Ferrari numero 16 in prima fila accanto all'olandese, e Vettel subito dietro con Hamilton quarto.

Il futuro della Formula 1 in prima fila, il presente in seconda fila: i presupposti per una grande gara ci sono tutti.