Arti marziali. Judo Club Sakura Arma di Taggia, il talento Lorenzo Rossi vola in Slovenia nell'European Cadet Cup

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d sta svolgendo, tra i mesi di settembre ed ottobre, un'attività agonistica e pre-agonistica che è pressante al massimo: ad ogni fine settimana vi è l'impegno di una gara, quando non sono due contemporaneamente.

Gli atleti sono stati impegnati continuamente e tra questi due in particolare: il Cadetto Lorenzo Rossi ed il Senior Samuele Dellla Torre. Fin dalla ripresa dell'attività dopo l' estate, Lorenzo Rossi è stato immediatamente immerso a pieno ritmo nelle gare: ha esordito partecipando, nelle fila della Rappresentativa Ligure di Judo, al "Trofeo Internazionale di Cogoleto", dove ha condotto una gara al meglio delle sue possibilità.

Ad ottobre è stato chiesto in prestito dalla Società Judo Sakura Osimo per partecipare alla finale nazionale del Campionato Italiano a squadre Cadetti e la bella posizione raggiunta dalla squadra marchigiana è dovuta in gran parte anche ai suoi risultati, in quanto ha vinto tutti i suoi incontri per ippon.

Lorenzo Rossi in Slovenia. Sabato scorso, accompagnato dal M° Ben.to Alberto Ferrigno, Lorenzo Rossi è partito per Koper (Slovenia), dove sarà impegnato nell'European Cadet Cup, gara europea che vede in gara gli atleti più promettenti in campo internazionale. Qualunque sia il risultato, sarà un' esperienza altamente formativa per il suo cammino sportivo.

Samuele Della Torre, podio a Torino. Samuele Della Torre ha partecipato a Torino al Torneo Internazionale 'Città della Mole' Gran Premio Senior e Junior e ha avuto l'orgoglio di salire sul terzo scalino del podio, dopo aver condotto una gara di tutto rispetto.

Insieme a lui, hanno preso parte alla competizione anche gli atleti Bollo Alessio e Cicala Mattia , che hanno gareggiato con impegno, raggiungendo il primo il 7° posto in classifica, mentre Cicala si è dovuto accontantare del 17° posto.