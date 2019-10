Basket. BKI Imperia, buona la prima per gli under 18 di coach Carbonetto

UNDER 18

Buona la prima per gli under 18 del BKI Imperia 'in.net'. Nella prima partita stagionale i giovani imperiesi entrano in campo concentrati prendendo subito vantaggio contro i genovesi del Basket Pegli.

Partita che procede con i padroni di casa sempre in controllo nonostante qualche momento di confusione in alcune situazioni offensive e i tanti tiri facili sbagliati.

Nel complesso, in ogni caso una buona partenza di stagione per gli imperiesi di coach Fabio Carbonetto.