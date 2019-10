Basket, Serie D. BKI Imperia Compass, vittoria interna contro il Lavagna. Coach Pionetti: "Vittoria che ci regala segnali positivi"

Il Lavagna ribatte colpo su colpo, andando anche in vantaggio per qualche minuto, fino all'inizio dell’ultimo periodo, dove finalmente il BKI Imperia riesce a concretizzare offensivamente le occasioni create e a prendere un vantaggio significativo mantenuto poi fino alla fine.

"Usciamo con una vittoria che ci dà segnali positivi perché per buoni tratti siamo cresciuti come mentalità difensiva ed in fluidità offensiva. La gestione del ritmo e delle energie nervose deve invece migliorare per poter tenere sempre il controllo della gara. Lavoreremo per raggiungere una maturità superiore che ci consenta di crescere sotto questi punti di vista" commenta coach Pionetti.