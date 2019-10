Basket. Stop a Chiavari per i giovani del BKI Olimpia nel campionato under 15 Gold. Ma coach Carlo Risso è fiducioso: "Sconfitta che non ci sconforta"

UNDER 15 GOLD

Il BKI Olimpia 'La Porta dei Sapori' cade nel campionato under 15 Gold per 79-63 sul campo del Blu Sea Basket Chiavari.

Nonostante la sconfitta il coach Carlo Risso guarda avanti con fiducia: "Torniamo da Chiavari con una sconfitta che non ci sconforta affatto. Contro un'ottima squadra abbiamo fatto un altro passo avanto sotto il profilo del gioco e della mentalità. Peccato per 3 minuti di vuoto nel terzo periodo sul -6 (quando gli imperiesi erano quasi riusciti a recuperare il gap di 12 punti accumulato nei primi due quarti), che non ha consentito a BKI di riagganciare gli avversari.