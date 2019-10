Calcio, Eccellenza. Imperia capolista, la società spinge la città allo stadio: "Siate tutti complici di questo grande sogno"

La vittoria sul campo dell'Alassio FC ha dato tante consapevolezze all'Imperia che non era prima in classifica in Eccellenza per due giornate di fila da molto tempo.

La società neroazzurra, con uno slogan, invita la città a riempire le tribune dello stadio 'Ciccione':

"Il vero tifoso si vede ora, in partite che non sono di cartello ma che per la squadra sono veramente difficili. Venire allo stadio con il Sestri Levante solleva interesse e curiosità ma proprio, perchè i ragazzi hanno dato l’anima per vincere la partita contro avversari molto forti anche tu, che stai leggendo queste righe, devi aiutarli a dare il massimo, proprio come hai fatto con il Sestri Levante quando al 61° minuto si è sollevato un coro spontaneo dalla tribuna che recitava "IMPERIA – IMPERIA".

Da qui si vede il tifoso occasionale o chi l’Imperia ce l’ha nel cuore e vuole sostenerla sempre e comunque che si giochi con il Busalla, con il Sestri Levante oppure con il Molassana, come domenica 3 novembre quando al 'Ciccione' saremo tutti pronti per sostenere i ragazzi un’altra volta, per un’altra domenica, una delle tante di questa stagione.

I ragazzi in campo vi aspettano perchè quando sentono la tua voce esce energia dalle gambe che prima non c’era, arriva il fiato nei polmoni quando prima non c’era, arriva quella voglia, quella grinta che quando c’è silenzio non c’è. Ecco perchè devi venire allo stadio a supportare la squadra.

Siate tutti complici di un sogno che dura da otto anni e quando arriverà la fine della stagione, se tutto andrà come deve andare, non ci sarà bisogno di salire sul carro dei vincitori, perchè ci sarai già sopra".