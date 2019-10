Calcio, Promozione. Camporosso-Taggia, un derby spettacolo: il match negli 86 scatti di Eugenio Conte (FOTO)

PROMOZIONE - 7^GIORNATA -

CAMPOROSSO-TAGGIA 2-3

Grande spettacolo nel derby del campionato di Promozione tra un bel Camporosso e un Taggia cinico.

I giallorossi di mister Siciliano la spuntano per 2-3 grazie alle reti di Gambacorta (sempre più decisivo), Fiuzzi (sempre più leader) e Tarantola (punizione deviata). Per i rossoblu di Luci non bastano la reti realizzate da Zito su rigore e Cascina.

Riviviamo tutte le emozioni della sfida nella galleria di scatti del match realizzata dal nostro Eugenio Conte.