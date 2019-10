Calcio, Promozione. Taggia, è un Luca Gambacorta sempre più decisivo: "Il nostro segreto? Nessuno, siamo solo tutti affamati di vincere"

Il Taggia ha deciso di non fermarsi e anche sul difficile campo del Camporosso, i giallorossi rivolvono un match che si era messo sulla via del pareggio. Mercoledì sera i ragazzi di mister Siciliano torneranno in campo per sfidare in trasferta la Veloce Savona, nel contestato match da ripetere, e l'occasione per mettere in bottino altri tre punti è ghiotta.

Giovane bomber. Contro i rossoblu, autore della prima rete è Luca Gambacorta. Il classe 1999 è tra i più prolifici della sua leva in tutte le categorie dilettantistiche e a Rivierasport.it analizza con grande maturità il 3-2 ottenuto.

Luca, partiamo dal fatto che siete al momento perfetti: ma qual'è il vostro segreto? "Non abbiamo nessun segreto, siamo solo tutti affamati di vincere".

Sei il classe 1999 più decisivo in questo momento: cosa hai trovato in più a Taggia rispetto alle altre parti? "A Taggia ho trovato un grande gruppo molto affiatato".

Ci sveli quale consigli ti regala mister Siciliano? "Mister Siciliano batte molto sul fatto di non mollare un centimetro fino all'ultimo secondo. Con questa mentalità ci troviamo bene tutti".

Mercoledì sera sarete di nuovo in campo contro la Veloce Savona: che avversario vi aspettate? "Mercoledì sarà una partita difficile, con una squadra ostica spetta a noi dare il massimo per fare bene".