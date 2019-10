Calcio, Seconda Categoria. Riva Ligure, passo indietro importante. Minasso non fa drammi: "San Filippo Neri avversario quotato, non ci siamo esaltati prima e non ci abbattiamo ora"

Passo indietro del Riva Ligure sul campo del San Filippo Neri, con i biancoamaranto che concedono il bis dopo l'ottimo esordio.

I biancoamaranto cadono per 6-2 contro i giallorossi e a Rivierasport.it mister Gian Paolo Minasso non fa drammi sul primo stop stagionale: "Non ci siamo esaltati prima e non ci abbattiamo ora dopo la sconfitta pesante contro il San Filippo, una squadra più avanti di noi in tutti i sensi. Le nostre lacune su preparazione e organico non sono una scusante - sottolinea il mister - ma neanche le probabili distrazioni arbitrali su 2/3 goal subìti..."

Il tecnico guarda avanti: "Noi dobbiamo migliorare soprattutto nell'approccio alla gara e magari concretizzare le occasioni che ci si presentano senza rimpiangerle poi. Complimenti agli avversari, il nostro campionato è un altro".