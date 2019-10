Calcio, Serie D. Casale-Sanremese 2-1: gli highlights della sfida del 'Natan Palli' (VIDEO)

SERIE D - 9^GIORNATA -

CASALE-SANREMESE 2-1

La Sanremese cade per la prima volta in trasferta in questo campionato. La prima sconfitta lontano dal pubblico amico arriva sul campo del Casale, un 2-1 che lascia l'amaro in bocca ai biancoazzurri vista l'espulsione nel primo tempo subìta da Bregliano.

La doppietta del nerostellato Di Lernia è decisiva e per i matuziani non basta la rete di Colombi nel finale: riviviamo tutto quello che è accaduto negli highlights realizzati da Nico Cosentino.