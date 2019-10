Rugby. Grande successo per il Concentramento under 12 di Busalla

Sabato pomeriggio al campo sportivo INAGEA in Val Seminella, il Rugby Busalla ha organizzato un raggruppamento regionale dedicato agli Under 12.

Era la prima volta che su questo terreno in erba si praticava attività e, tutto sommato la prova è stata ampiamente superata per varie ragioni. Intanto il terreno di gioco, pur reduce da alcuni giorni d’intensa pioggia, ha conservato le prerogative obbligatorie per portare sul campo questa particolare categoria della palla ovale.

Certo in una piccola porzione del campo era presente anche il fango che, a ragion veduta, non ha fatto che accrescere il divertimento per i minirugbisti in gara.

Si sono svolte tante azioni di gioco, si sono segnate molte mete, alcune spettacolari che non hanno fatto che accrescere l’interesse per i genitori presenti in massa al torneo.

In questi Raggruppamenti non si tiene conto del risultato, ma si punta principalmente all'insegnamento di questo sport, all'apprendimento delle regole, al rispetto dell’arbitro e degli avversari che, a fine partita, diventano nuovi amici. E’ implicito che in un simile Raggruppamento il divertimento era assicurato, e così è successo, infatti, questo grazie anche ai direttori di gara che a turno si sono avvicendati. Roberto ISAIA Comandini, Pietro Zerbetto e Luca Noviero si sono impegnati divertendosi e facendo divertire i ragazzi, senza dubbio molto interessati a ritornare a Busalla per un’altra prova di questo tipo.

Ottima l’accoglienza da parte degli organizzatori dell’evento, agevolati da una accogliente Club House, gestita dagli stessi soci del team dell’Alta Valle Scrivia, in primis Gianni Pastrovicchio e il Presidente Andrea Costa. Confortante il classico terzo tempo.

CUS GENOVA: Battista, Bovio Aste, Cafiso, Carbone, Cerruti, Chiarini, Clavarino, Deandreis, Di Dio, Marino, Donnini, Lungu, Molinelli, Orru’, Pastorino, Repetto, Robiglio, Servino, Vagnini, Virieux. Allenatore: Matteo Galliano.



AMATORI GENOVA: Banchero, Barabino, Berra, Cannella, Cerboni, Manitto, Morando, Orsi, Pascuzzi, Pedemonte, Pop, Salton, Schiavetto. Allenatore: Pietro Zerbetto.

BUSALLA: Barattini, Caneddu, Niccolini, Repetto, Traverso. Allenatore: Luca Novero. Direttore del Raggruppamento Giorgio Malaspina, con la presenza di Gian Carlo Ricci, VicePresidente Comitato Fir Liguria.