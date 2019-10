Volley, Serie D femminile. NSC Imperia e Golfo di Diana volano. Colpo Maurina Strescino Imperia

Momento importante per il Golfo di Diana nel campioanto di volley targato Serie D femminile

VOLLEY FEMMINILE: SERIE D FEMMINILE

Turno di campionato positivo per le squadre della provincia impegnate nella Serie D femminile, con una doppia vittoria: analizziamo i tre punti realizzati da NSC Imperia, Golfo di Diana e Maurina Strescino Imperia.

NSC Imperia-Iglina Albissola 3-1. Vittoria convincente per le rossoblu della NSC Imperia che supera sul parquet amico per 3 set a 1 le savonesi dell'Iglina Albissola. Padrone di casa padrone del match con i primi due set vinti rispettivamente 25/22 e 25/18.

Le ospiti reagiscono e portano a casa il terzo set per 23/25, mentre la NSC Imperia chiude il conto nel quarto set con il punteggio di 25/21: rossoblu in testa a quota 6 punti con Finale, Volare Genova e Golfo di Diana.

Golfo di Diana-Alassio Volley 3-0. Grande vittoria per il Golfo di Diana che superano con un agevole 3-0 l'Alassio Volley tra le mura amiche del 'Canepa' di Diano Marina.

Le dianesi conducono i giochi con la conquista del primo set per 25/22, del secondo set per 25/21 e chiudono i conti nel terzo set con un 25/16. Le dianesi volano così in testa con 6 punti insieme ad altre tre formazioni.

Quiliano Volley-Maurina Strescino Imperia 1-3. Colpo esterno della Maurina Strescino Imperia sul parquet del Quiliano Volley. Le ragazze di coach Gallo fanno loro i primi due set molto equilibrati e terminati 27/25 e 25/22.

Le savonesi reagiscono e si regalano il terzo set con il punteggio di 26/24. Nel quarto set decisivo 25/20 per le imperiesi che si portano a quota 3 punti in classifica.