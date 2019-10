Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Judo Sanremo al trofeo 'Mario Todde' organizzato ad Imperia (Foto)

Un’altra domenica all’insegna dello sport che porta i colori del Judo Sanremo sul podio a Imperia, nel trofeo dedicato al grande maestro imperiese ‘Mario Todde’ e guadagna importanti punti nel Trofeo Italia città dell'Aquila dedicato agli esordienti B.

La gara di Imperia ha visto combattere nel primo mattino gli atleti categoria Es A e B: ha partecipato Mediati Jacopo il quale, grazie ad una buona prestazione, ha portato a casa il terzo posto. Successivamente è stata la volta dei judoka cat. Ragazzi nati negli anni 2008/2009 che confermano la grande preparazione conquistando ben 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Nel primo pomeriggio sono i più piccoli ad incrociare i judogi, categoria bambini A e B dal 2015 al 2012.

Per il ‘Judo Sanremo’ sono ben 27 che si presentano alla competizione. Nonostante qualcuno sia alla prima esperienza, i risultati sono ottimi e lo spirito di appartenenza alla storica società si fa sentire portando divertimento e medaglie ai piccoli samurai. A seguire, sono i Fanciulli a calcare il Tatami classe 2010/2011 e a conquistare ben 5 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo.

Nella stessa giornata si è svolto all'Aquila il Trofeo Italia per le categorie Es B valevole per i punti in ranking list nazionale a cui hanno partecipato 3 atleti seguiti dall'ottimo staff tecnico del Judo Sanremo, Ettore Guarnaccia Andrea Scalzo e Giuseppe Mastrorillo, con la supervisione dell'istruttore e fondatore della società Nino Scalzo. Gli atleti Nicole e Jody Di Michele hanno vinto diversi incontri accumulando punti importanti, Matteo Mastrorillo in giornata non favorevole non supera i turni preliminari ma la costanza negli allenamenti lo porterà sicuramente nei piani alti della classifica.

I tecnici sono soddisfatti: "Gli atleti portati in gara sono allenati non solo per vincere ma sopratutto per migliorarsi. Non è il risultato che conta ma come si affrontano le competizioni e lo spirito conviviale che si instaura durante tutto il percorso di crescita”. Sotto i risultati:

RAGAZZI

ORO: Meluso Cristina, Semanjaku Erik, Maiano Alessio.

ARGENTO:Marini Federica, Strada Vanessa.

BRONZO: Lupi Alessandro

FANCIULLI

ORO: Scalzo Ginevra, Bellone Tommaso, Pritula Alessandro, Carota Matteo, Maudena Mattia.

ARGENTO: Mastrorillo Andrea, Bottero Elisa, Lo Presti Leonardo, Ventura Giulio.

BRONZO: Colucci Tommaso, Miatto Edoardo

BAMBINI

ORO: Di Michele Emily, Carota Giacomo,Fessia Alfredo, El Jazzar Valerio, Cadar Gabriel.

ARGENTO: Baggioli Alessandro, Vota Giovanni

BRONZO: Gaglio Matteo, Colucci Arianna, tognettaz Ivan, Capacci Giulio, Gozzi Lorenzo, Russo Manuel, Scalzo Filippo , Lo Basso Matteo, Trevisan Andrea, De Fort Beatrice, Bragagnolo Stefano, Lanteri Giovanni, Corso Alexandra, Corso Sebastian, Novaro Ettore.