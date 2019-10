Sanremo: l'outlet del lusso irrompe nel tessuto locale e organizza la prima 'The Mall Sanremo Golf Cup' agli 'Ulivi'

E’ stata presentata la prima edizione della ‘The Mall Sanremo Golf Cup’ di golf, sponsorizzata dal nuovo outlet del lusso di Valle Armea a Sanremo e che si svolgerà sabato 9 novembre al ‘Golf Club degli Ulivi’. Si tratta di una gara che ovviamente si svolgerà nella splendida struttura dell’immediato entroterra matuziano nel secondo weekend novembrino.

“E’ la nostra prima uscita sul territorio – ha detto il direttore dell’outlet, Giorgio Motta – perché vogliamo uscire dalle mura del ‘The Mall’ per essere presenti a 360 gradi nella zona. Ci siamo avvicinati al Golf Club ed al Royal Hotel per proporre ai nostri ospiti una ulteriore opportunità per condividere un’esperienza di alto livello, in modo da vivere le peculiarità della città di Sanremo. Ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie, affinchè anche noi si possa contribuire ad innalzare l’appetibilità della città”.

“Come Royal – ha detto Marco Sarlo, consulente di direzione dell’hotel – siamo vicini a questa manifestazione per confermare la volontà della proprietà di ‘vendere’ il nostro prodotto insieme alle altre eccellenze del territorio. Abbiamo subito iniziato a lavorare con lo Yacht Club ed il Golf degli Ulivi ed ora siamo qui con ‘The Mall’, dopo aver anche sponsorizzato altre manifestazioni in giro per il Mondo. Quando abbiamo appreso della scelta di ‘The Mall’ ci siamo resi immediatamente conto che si trattava di una nuova importante opportunità per Sanremo e per l’imprenditorialità della zona. Il suo è un ruolo importante perché è sul mercato promuovendo la destinazione, ovvero il prodotto Sanremo, dove si può fare shopping ma anche andare in mare, giocare a golf e molto altro”.

Il Golf Club degli Ulivi, che organizza la manifestazione, ha registrato nel 2019 numeri importanti per quanto riguarda l’affluenza dei giocatori. Ed anche alla gara del 9 novembre ci saranno molti clienti ma, per il torneo organizzato da ‘The Mall’, si sono già mossi giocatori di diversi paesi europei, tra cui Germania, Inghilterra ed Olanda. La formula della gara è individuale ad handicap, ma la giornata non sarà esclusivamente sportiva. Sarà una vera e propria festa, aperta anche ai non giocatori. Sono già iscritti circa 40 giocatori ma si spera di avere il tutto esaurito, con circa 120 partecipanti.

I premi saranno offerti dai grandi brand che fanno parte di ‘The Mall’ e saranno ovviamente premiati tutti i giocatori delle varie categorie.