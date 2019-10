Basket. BKI Imperia/Olimpia Taggia, grande vittoria della compagine under 13 Elite sull'Albenga. Coach Bonfante: "Complimenti a tutta la squadra"

UNDER 13 ELITE

Nella seconda giornata del campionato under 13 élite i ragazzi di BKI Imperia/Olimpia Taggia vincono una partita non certo facile contro un avversario ben preparato.

"Partita che ci ha visto sempre in vantaggio, imponendo il nostro ritmo di gioco - commenta coach Bonfante - ci siamo complicati la vita caricandoci di falli ma, la squadra ha saputo mantenere e ampliare il vantaggio anche schierando in campo giocatori meno esperti. Complimenti a tutti per la buona prestazione".