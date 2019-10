Calcio, Juniores Regionale 2° Livello. Ventimiglia-Quiliano&Valleggia 3-1: riviviamo il tris granata (VIDEO)

JUNIORES REGIONALE 2° LIVELLO

VENTIMIGLIA-QUILIANO&VALLEGGIA 3-1

Il Ventimiglia Juniores si regala la quarta vittoria consecutiva nel campionato Regionale 2° Livello.

I ragazzi di mister Bevilacqua soffrono, ma superano per 3-1 il Quiliano&Valleggia. I frontalieri mantengono così la seconda posizione in classifica, restando in scia alla capolista Veloce Savona: riviviamo il tris ai savonesi negli highlights realizzati da Franco Rebaudo.