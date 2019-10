Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, buon punto contro l'Area Calcio Andora. Fiore: "Ho una squadra con grandi qualità, ma i ragazzi devono sfruttare meglio le loro doti"

Finisce con un pareggio la partita tra l'Andora e il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, valida per la terza giornata del girone A di Prima Categoria.

Allo stadio Gaetano Scirea ad Andora ieri la squadra di mister Manuele Fiore ha subito un gol a inizio partita, ma ha lottato riuscendo a rimontare grazie al gol di Marcucci. La partita si è così conclusa 1-1.

"Non siamo partiti nei migliore dei modi - dichiara mister Manuele Fiore - essere in svantaggio dopo 5 minuti è sempre complicato invece i ragazzi sono stati bravi a reagire. Hanno iniziato a giocare con le loro qualità, avendo in mano il pallino del gioco per 85 minuti, abbiamo creato e siamo riusciti a trovare il pareggio con Marcucci.

Potevamo passare in vantaggio con alcune occasioni, peccato non averle sfruttate al meglio. Comunque sono contento della prestazione di tutti i ragazzi, hanno avuto qualche mancanza ma è stata sopperita nei migliore dei modi. Questa è una squadra con grandi qualità, i ragazzi devono solo sfruttare al meglio le doti che hanno ed essere più consapevoli dei propri mezzi, sicuramente gli darò una mano per esprimersi al meglio. Dispiace solo che si è raccolto meno di quello che si meritavano. Il campionato è lungo e perciò si guarda in avanti".