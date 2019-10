Calcio, Promozione. Taggia, la forza della squadra giallorossa è il gruppo. E ora c'è da superare l'ostacolo Veloce Savona

Grande momento per il Taggia di mister Siciliano

Il Taggia è partito a razzo in questo campionato di Promozione, realizzando solo vittorie. Un record che non si vedeva da tempo dalle parti del 'Marzocchini', merito del grande lavoro di questa società, del nuovo staff tecnico e di una rosa di giocatori molto unita.

Rosa importante. A Camporosso è uscita la forza di questa squadra con la vena realizzativa del sempre più prolifico Gambacorta (un classe 1999 da invidia) alla forza difensiva di Fiuzzi (a cui il fiuto per il goal non sta mancando) e le chiavi del centrocampo ad un rigenerato Tarantola (decisiva la sua punizione deviata per i tre punti). Ma è tutto il gruppo a essere unito e compatto.

Obiettivo Veloce Savona. Siciliano si sta dimostrando tecnico giovane, abile e pronto per il grande salto anche se il lavoro è solo iniziato. Il prossimo ostacolo si chiama Veloce Savona. Il Taggia sarà protagonista mercoledì sera al 'Levratto' di Zinola per cercare di incrementare il proprio bottino: e sognare non è più impossibile.