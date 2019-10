Calcio, Promozione. Ventimiglia, l'indispensabile Alfonso Rea a segno contro la Veloce: "Ci voleva questa vittoria per alzare il morale, ma stiamo lavorando bene da tempo"

Il Ventimiglia spezza lo zero nella casella delle vittorie grazie ad un netto e rotondo 4-0 interno alla Veloce Savona.

Spettacolo Alfonso Rea. Risultato mai in discussione quello dei granata di mister Luccisano, che sono andati a segno due volte a tempo. La terza marcatura è stata realizzata del continuo Alfonso Rea, punto fermo nel modulo del tecnico: lo abbiamo intervistato e il numero 7 dei frontalieri ci ha esternato la sua soddisfazione.

Alfonso, quella con la Veloce è stata una vittoria fondamentale: vi mancava la prima vittoria per sbloccarvi definitivamente? "Abbiamo iniziato questo campionato con un po' di difficoltà, ma solo per via dei risultati. Ci voleva una bella vittoria per alzare il morale e continuare a lavorare come stiamo facendo".

Sei un punto fermo nel modulo di mister Luccisano: cme ti trovi in questo nuovo sistema tattico? "Nel modulo mi trovo bene, così come con il mister che con il gruppo".

Può essere per te l'anno della consacrazione? "Il mio momento? Non penso a me, il mio pensiero è solo rivolto alla squadra: siamo un bel gruppo".

Hai segnato la terza rete domenica: hai una dedica speciale? "Il goal lo dedico a tutta la squadra, alla società allo staff e ai compagni".

La prossima tappa. Il Ventimiglia domenica prossima cercherà la giusta continuità sul campo del Celle Ligure, compagine savonese da prendere con le molle.