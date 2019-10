Calcio, Seconda Categoria. Prima gioia di mister Eros Litardi sulla panchina del FCD Santo Stefano. Il tecnico guarda avanti con fiducia: "Sono soddisfatto, ci aspettavamo una partita sofferta"

Prima vittoria nel campionato di Seconda Categoria per l'FCD Santo Stefano, la neonata società calcistica che vuole rilanciare il pallone nel paese dell'entroterra imperiese.

Il 2-1 arrivato in rionta sulla Villanovese cancella in parte la pesante sconfitta al debutto con l'Oneglia Calcio e regala tanta fiducia all'ambiente in vista del match contro il Borgio Verezzi sempre in casa: ad analizzare la situazione dopo i primi 180 minuti di gioco è mister Eros Litardi.

Mister, torniamo alla vittoria ottenuta contro la Villanovese: come giudichi la prova dei tuoi ragazzi? "E' stata una buona prestazione e nello stesso tempo sofferta, ma in realtà ce lo aspettavamo. All'inizio abbiamo patito perché reduci dalla pesante sconfitta della settimana prima e anche mentalmente non eravamo liberi. Siamo andati sotto per un nostro errore, poi abbiamo iniziato a giocare ed è andata bene soffrendo nel finale per la tenuta fisica".

Un giocatore come Lucio Di Clemente quanto può essere decisivo? "Di Clemente è sicuramente un punto di riferimento per tutti i suoi compagni di squadra, oltre ad essere un professionista serio che ci fa fare la differenza in campo e fuori".

Domenica arriva il temibile Borgio Verezzi: su cosa lavorerai in settimana? "Sì, domenica sarà una partita tosta, perché loro sono reduci da una sconfitta e vorranno riscattarsi. Noi continuiamo a lavorare per raggiungere una buona condizione fisica".