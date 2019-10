Calcio a 5 femminile Imperia, la nuova stagione al via con il derby di Coppa Italia contro il Don Bosco Valle Intemelia. Capitan Selvaggia Palombini: "Avversario più completo e temibile. Noi vogliamo questo trofeo"

La stagione di calcio a 5 femminile per l'Imperia scatta questa sera (campo 'Salvo', ore 21) con la prima partita della fase regionale della Coppa Italia.

La carica del capitano. Primo avversario sarà il Don Bosco Valle Intemelia, rinforzato dall'arrivo della ex neroazzurra Ilenia Lecce che proverà a rendere la vita non facile. A Rivierasport.it analizza la prima sfida stagionale e indica gli obiettivi annuali capitan Selvaggia Palombini, leader del gruppo neroazzurro.

Selvaggia, inizia una nuova stagione di calcio a 5: come hai trovato il gruppo quest'anno? "Quest'anno il gruppo, a differenza dell'anno precedente, è più coeso e unito e per la mia poca esperienza il gruppo unito può solo aiutare e fortificare la squadra sopperendo alla perdita sul piano tecnico che abbiamo subito con Ilenia Lecce".

E questa sera incontrerai proprio la Ilenia Lecce da avversaria: "Questa sera affronteremo come avversaria per la prima volta Ilenia. Mi dispiace aver reso il Don Bosco più forte, ma sono molto contenta per lei perché voleva giocare a 11 e in questo modo lo può fare migliorando sempre di più. Ciò non toglie che stasera mi occuperò io di lei e cercherà di fermarla".

Questa sera c'è il derby con il Don Bosco Valle Intemelia: le biancorosse, dopo un anno di esperienza, sono da temere? "Le biancorosse sono da temere quest'anno come lo erano l'anno scorso. Sicuramente anche loro, dopo un anno di gioco, saranno più complete e temibili".

Qual'è il vostro obiettivo di coppa? "Noi come obiettivo dopo l'anno precedente, possiamo solo pensare di fare ancora meglio e quindi portare a casa la coppa che ci era sfuggita in finale. Non posso pensare di iniziare la stagione con obiettivi inferiori, consapevole che non sarà facile per niente".

Da capitano cosa ti vuoi promettere per questa stagione? "Da capitano sono felicissima della mia squadra, del mio allenatore e ciò che mi voglio promettere è solo di divertirmi come facciamo in allenamento. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi".